مصرع شخص وإصابة ثلاثة في بحادث تصادم بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارة نقل كبيرة، وأخرى ملاكي على طريق «كفر الشيخ - بلطيم».

وتلقى اللواء فريد مصطفى صابر، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من مرفق إسعاف كفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل وملاكي على طريق «كفر الشيخ - بلطيم».

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحاد ، وتبين مصرع شخص وإصابة ثلاثة بينهم شاب وشخص إصابته خطيرة، ونقلت سيارات الإسعاف، جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى ، ونقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وتم تحرير محضر بالحادثة.