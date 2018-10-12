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مصرع شخص وإصابة ثلاثة في بحادث تصادم بكفر الشيخ

محمد نصار
نشر فى : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 3:02 م | آخر تحديث : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 3:02 م

لقى شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارة نقل كبيرة، وأخرى ملاكي على طريق «كفر الشيخ - بلطيم».

وتلقى اللواء فريد مصطفى صابر، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من مرفق إسعاف كفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل وملاكي على طريق «كفر الشيخ - بلطيم».

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحاد ، وتبين مصرع شخص وإصابة ثلاثة بينهم شاب وشخص إصابته خطيرة، ونقلت سيارات الإسعاف، جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى ، ونقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وتم تحرير محضر بالحادثة.


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