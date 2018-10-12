محافظ البنك المركزي الهولندي يدعو إلى التريث في مواجهة المخاطر العالمية

صرح محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت أنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي التريث في تقييم ما إذا كان اقتصاد منطقة اليورو بإمكانه التغلب على الضغوط الاقتصادية العالمية.

ومن المقرر أن يجتمع محافظو البنوك المركزية من الدول الـ19 الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في غضون أسبوعين بغرض إنهاء برنامج شراء السندات لهذا العام، رغم تزايد الحمائية التجارية والغموض الذي يكتنف خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، والمخاوف بشأن الأوضاع المالية في إيطاليا.

وأعرب نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات أوردتها وكالة "بلومبرج" للأنباء عن اعتقاده أنه لا ضرورة لتغيير هذه الخطط.

وأضاف نوت خلال المقابلة التي أدلى بها في جزيرة بالي الإندونيسية: "من الأجدى نفعا أن ننتظر أولا لنرى كيفية تطور المخاطر، لأنها مخاطر سلبية، وقد لا تتحقق، أو تتحقق بشكل أقل مما نظن".

وذكر نوت: "ربما يكون من الأفضل أن نقضي بقية عام 2018 في إنهاء برنامج شراء الأصول، وأن نركز اعتبارا من يناير المقبل على ما سوف نفعله مع أسعار الفائدة".

وقال نوت إنه لم يتباحث بعد مع زملائه بشأن التغيرات الإضافية التي ربما يقومون بها بعد إنهاء برنامج شراء السندات، مشيرا إلى أنه لا يرى ضرورة عاجلة للقيام بذلك.