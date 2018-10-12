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نشوى مصطفى: لا أعترف بالـ«نمبر وان».. وهذه التصنيفات لا تناسب الفن

الفنانة نشوى مصطفى
الفنانة نشوى مصطفى
محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 6:27 ص | آخر تحديث : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 6:27 ص
قالت الفنانة نشوى مصطفى، إن سبب غيابها عن السينما والتليفزيون الفترة الأخيرة، يعود إلى تركيزها في مسرحية «سيلفي مع الموت»، متابعة: «كان هناك إقبال كبير على المسرحية، لذلك انتهينا إلى إعادة العرض، وهذا العمل يشبه روحي، لأنني أنا من كتبه، وليس فقط عملًا أمثل فيه».

وأضافت خلال تصريحاتها لبرنامج «وشوشة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أنها لا تعترف بفكرة كونها رقم «1» في المسرح، حاليًا، معقبة: «مبعترفش بالترتيبات، الفن مافيهوش أفضل، مش بحب فكرة نمرة واحد، ممكن ممثل يعمل مشهدين في مسلسل ويبقى نمرة واحد».

وتابعت: «ممكن تبقى نمرة واحد في الأعمال الإدارية بخبرتك، أو نمرة واحد في الطب بأبحاثك، أو نمرة واحد في الهندسة، لكن الفنون متعلقة بأذواق مختلفة»، موضحة أن هذه التصنيفات لا تناسب الفن، على طريقة المنافسة بين الأهلي والزمالك.


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