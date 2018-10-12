الاتحاد الآسيوي يقرر اعتماد التعديل الرابع في بطولة كأس آسيا

تشهد نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات، أكبر نسخة في تاريخ البطولة بمشاركة 24 منتخبا ، سابقة جديدة من خلال اعتماد تطبيق التبديل الرابع خلال الوقت الإضافي.

وصادق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي على توصية تطبيق أحدث التعديلات على قوانين اللعبة التي اعتمدها المجلس الدولي لكرة القدم (ايفاب) في مسابقات المنتخبات الوطنية.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم :"كل قارة آسيا متشوقة لانطلاق أهم مسابقات المنتخبات الوطنية، وبالتالي فإنه من الضروري أن تشهد هذه البطولة تطبيق أحدث القوانين المعتمدة كي تكون بطولة لا تنسى".

وأضاف :"واثق أن التعليمات الجديدة ستزيد الإثارة في أهم بطولات المنتخبات الوطنية بقارة آسيا، وتعزز طموحات الاتحاد القاري في أن يكون رائدا بين الاتحادات القارية في العالم".

يشار إلى أن التعليمات الجديدة ستطبق أيضاً في بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما التي تنطلق الأسبوع المقبل في إندونيسيا (19 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر).

وينص التعديل الجديد في قوانين اللعبة على أنه "يمكن لتعليمات البطولة أن تتضمن تبديلا إضافيا خلال المباريات التي يتم فيها اللجوء إلى أشواط إضافية (سواء كان الفريق قد استنفد أو لم يستنفد تبديلاته المتاحة) ".