عماد الدين حسين: أتمنى رؤية هشام عشماوي أمام القضاء المصري في أقرب وقت

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إنه يتمنى رؤية الإرهابي هشام عشماوي، الذي ألقي القبض عليه في مدينة درنة الليبية، الاثنين الماضي، ماثلًا أمام القضاء المصري في أقرب وقت ليلقى جزاء قتله العشرات من أبناء الشعب المصري.



وأعرب في لقائه ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، عن تحيته للجيش الليبي على العملية النوعية التي تمكن من خلالها القبض على «الصيد الثمين»، متابعًا: «أتمنى أن أرى هشام عشماوي، موجود في مصر ويقدم لساحة العدالة هنا في أقرب فرصة ممكنة لأنها ستكون رسالة في غاية الأهمية لكل من يريد أن يحذوا حذوه ويكرر ما فعله».



وأوضح أن محاكمة «عشماوي»، في مصر سترسل رسالة بأن من يحاول رفع السلاح على شعب مصر وجيشه وشرطته سيحاسب في يوم ما، مشيرًا إلى وجود علاقات جيدة وتعاون مع الجيش الليبي، الذي ألقى القبض عليه.



وتعليقًا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، صباح أم، والتي وصف فيها «عشماوي»، بأنه «اتلغبط ويمكن يكون خان»، قال إنه تعبير مهم لأن جزء كبير من المنضمين للجماعات الإرهابية لا يعلمون بشأن تمويلهم وداعميهم، بينما القادة خونة لأنهم يعرفون من يمولهم ويعطهم الأسلحة والقرار.



وأشار إلى تقرير نشرته صحيفة «فورين بوليسي»، الأمريكية قبل أيام وكشف عن تمويل إسرائيل لـ12 تنظيمًا مسلحًا في سوريا ومعالجتها لمصابيهم، معقبًا: «ما هي مصلحة إسرائيل لتمويل الدواعش، هي تريد تمزيق سوريا وتَقاتُل الطرفين وتصفية بعضهما لبعض».



وذكر أن المقاتل الصغير في الجماعات الإرهابية لا يعرف أنه خائن ويتبع إسرائيل، بينما قائده يعرف ذلك، واصفًا إرهابيي جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء بالمخدوعين، لأن بيت المقدس شمالًا وليس جنوبًا.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، والتي أقيمت تحت عنوان «أكتوبر تواصل الأجيال».