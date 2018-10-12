طابع تذكاري بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء وزارة الثقافة

اتفقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي اصدار طابع بريد تذكارى بمناسبة مرور ٦٠ عاما علي تأسيس وزارة الثقافة والذى يواكب انعقاد الدورة 21 لمؤتمر الوزراء العرب المسئولون عن الشئون الثقافية بالقاهرة بعد غياب 27 عاما.

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إن اصدار طابع بريد تذكارى بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الاتصالات ونفذته الهيئة القومية للبريد برئاسة عصام محمد الصغير جاء تقديرًا للدور الذى قامت به وزارة الثقافة فى قيادة الثقافة المصرية ومساهمتها فى تنمية فكر ووعي المواطن المصري و تخليداً لهذه المناسبة التى تبرز ريادة مصر فى تأسيس كيان خاص بالثقافة ايماناً بدورها في بناء شخصية الانسان وترسيخ هويته المستمدة من تاريخه وإرثه الحضارى المميز.

وأوضحت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس المؤتمر ان مشاركة ضيوف مصر فى مؤتمر الوزراء العرب المسئولون عن الشئون الثقافية فى الاحتفالات بالعيد الستين لتأسيس وزارة الثقافة يعد احد الاحداث البراقة التى تجمع الاشقاء وتبرز وحدتهم وقوميتهم مؤكدة ان انعقاد المؤتمر يهدف الى مناقشة وتفعيل العديد من المشروعات الفكرية الرامية الى الارتقاء المعرفى واستثمار الفنون العربية بمختلف صورها لاجراء حوار ثقافى بناء مع شعوب العالم .

يذكر أن وزارة الثقافة المصرية تم تأسيسها عام 1958 في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تحت مسمى وزارة الإرشاد القومي وتولى قيادتها حينئذ الدكتور ثروت عكاشة وتعاقب عليها العديد من القامات البارزة والمبدعين حتى تولت حقيبتها الدكتورة ايناس عبد الدايم اعتباراً من يناير 2018 وتعد اول سيدة تتولى هذا المنصب فى تاريخ مصر .