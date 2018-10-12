علي غزال: نعلم ما نريده أمام إي سواتيني

أكد علي غزال لاعب المنتخب الوطني أنه لا بديل عن الفوز في مواجهة الفراعنة أمام منتخب إي سواتيني المقرر لها اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال غزال في تصريحات إذاعية: "يجب التعامل مع المباراة بكل جدية من أجل تحقيق الفوز، ولا يوجد مجال للاستهتار، ندخل المباراة من أجل الفوز ولا نعلم ما يفكر فيه المنافس لذا يجب أن نعلم ما نريده منذ أول دقيقة".

يذكر أن غزال عاد لصفوف المنتخب من جديد بعد غياب، وشارك أمام النيجر في مباراة الجولة الثانية والتي انتهت بانتصار الفراعنة بسداسية نظيفة.