استئناف محاكمة القس الأمريكي المحتجز في تركيا وسط توقعات بإطلاق سراحه

تُستأنف اليوم الجمعة محاكمة القس الإنجيلي الأمريكي، أندرو برونسون، الذي أثار خلافا دبلوماسيا بين واشنطن وأنقرة، وذلك في ولاية إزمير غربي تركيا، وسط توقعات كبيرة بإطلاق سراحه.



وقال إسماعيل جيم هاليفورت، محامي أندرو برونسون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) هذا الأسبوع إنه يتوقع من المحكمة رفع الإقامة الجبرية والسفر المفروضين على القس.



في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض توصل إلى "صفقة سرية" مع أنقرة، حيث سيتم الإفراج عن برونسون، وتسقط بعض التهم الموجهة إليه مقابل تخفيف الضغط الاقتصادي على تركيا.



وكان برونسون، الذي يحاكم بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب، قد اعتقل في أكتوبر 2016.



وتتهم أنقرة برونسون بأنه على صلة بحركة "فتح الله جولن"، الداعية المقيم في الولايات المتحدة، الذي تحمله تركيا مسؤولية المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016.



كما يتهم برونسون بأنه على صلة بحزب العمل الكردستاني، الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال يوم الأربعاء إن إطلاق سراح برونسون "سيكون الشيء الصحيح الذي تفعله تركيا".



وبدأت محاكمة برونسون في أبريل وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية في يوليو بعد أن أمضى حوالي عام ونصف العام خلف القضبان.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما بدأت المحاكمة إن برونسون "تعرض للاضطهاد في تركيا دون أي سبب".