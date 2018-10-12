السجن 5 سنوات لفيتنامي اتهم مسؤولين محليين بالفساد

قضت محكمة في شمال فيتنام اليوم الجمعة بالسجن خمس سنوات بحق ناشط على خلفية اتهام بـ "سوء استغلال الحريات الديمقراطية" وانتقاد الحكومة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب ما ذكره محامي المتهم لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).

وصدر الحكم بحق كو كونج دون، الذي يبلغ من العمر 54 عاما، في إقليم "باك نينه"، بعد أن وجه اتهامات بالفساد لمسؤولين محليين.

وقال المحامي "ها هوي صن" إن موكله وجه انتقادات للمسؤولين على خلفية طريقة تناولهم لنزاع على قطعة أرض، لعائلته صلة به.

وكان حكم بالسجن أربع سنوات صدر بحق الرجل الشهر الماضي لادانته بتهمة " الاخلال بالنظام العام."

ورفض المحامي هذه الاتهامات وقال لـ "د.ب.أ" إن المحكمة لم "تملك دليلا" يثبت أن أفعال موكله قد تركت أثرا على مصالح البلاد. وأضاف أن موكله أقر بوضع منشورات على "فيسبوك" ولكنه لم يكن يعلم أن ذلك جريمة.

يشار إلى أن فيتنام، وهي دولة شيوعية ذات حزب واحد، تعُدُ معارضة الحكومة خروجا على القانون، ويواجه مرتكبو الجريمة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.