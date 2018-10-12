هاني رمزي يكشف حجم إصابة صلاح أمام اسواتيني

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أكد هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني على أن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي أمام إي اسواتيني هي شد قوي في العضلة الأمامية.

وفاز المنتخب الوطني على إي اسواتيني بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية. "تابع التفاصيل".

وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب أوضح بأن التشخيص المبدئي لإصابة صلاح هي عبارة عن شد قوي في العضلة وليس تمزق، وأن اللاعب سيجري أشعة غدًا لمعرفة حجم إصابته".

وأضاف :" نحن في مساندة دائمة لصلاح وسنواصل دعمه خاصة بعد خروجه من المباراة مصابًا، ونأمل أن تكون الإصابة بسيطة".

وعن أداء المنتخب، أتم رمزي أن المنتخب نجح في حصد 3 نقاط مهمة قبل السفر إلى اسواتيني لخوض منافسات الجولة الرابعة، وأن الفريق يسعى لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة ليضمن التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية «كاميرون2019».

جدير بالذكر أن محمد صلاح تعرض لإصابة خلال المباراة في الدقيقة 89 من زمن المباراة. "تابع التفاصيل"

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الرابع للمنتخب في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول. "تابع التفاصيل"