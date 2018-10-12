وفاة وزير خارجية «الفصل العنصري» في جنوب إفريقيا

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أعلن نجل وزير خارجية جنوب أفريقيا الأسبق، إبان فترة "الفصل العنصري" (أبارتايد)، بيك بوتا، وفاة والده اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما.

وعُرِف عن بوتا محاولاته لاقناع حزبه، الحزب الوطني، بمنح حقوق سياسية واسعة للسود في جنوب أفريقيا.

وقال الابن رويلوف بوتا لمحطة تلفزيون "أي ان سي ايه": "توفى (والدي) بمنزله في الساعات الأولى من الصباح."

وأضاف: "أعتقد أن الاسهام الذي قدمه من أجل السلام الدائم في هذه البلاد أمر مُعترف به".

وكان الراحل شغل منصب وزير الخارجية، ووزير المعادن وشؤون الطاقة في حكومتي الرئيسين ب. ج. فورستر، وبيتر ويليم بوتا، ويعد خوض المفاوضات من أجل استقلال ناميبيا من أعظم انجازاته الدبلوماسية. وكانت ناميبيا تخضع لحكم جنوب أفريقيا آنذاك.

وعقب انتهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، شغل بيك بوتا منصب وزير المعادن وشؤون الطاقة في حكومة الرئيس نيلسون مانديلا الذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد.