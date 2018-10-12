اتحاد الجمباز يبحث مع نظيره الدولي ملف استضافة كأس العالم 2019

يلتقي إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، مع رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، الياباني أتانابي، 28 أكتوبر الجاري لبحث الترتيبات النهائية لاستضافة مصر لكأس العالم للجمباز 2019 بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، أن أتانابى رحب بتنظيم مصر بتنظيم كأس العالم فى عام 2019 وبشكل دوري، مشيراً إلى أن مصر الدولة الأفريقية الوحيدة التى تحصل على شرف تنظيم كأس العالم للجمباز .

وأشار رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، إلى أن رئيس الاتحاد الدولى أعرب عن إعجابه الشديد بتنظيم للبطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي والترامبولين رقم 14، التي استضافتها مصر مؤخرًا، بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة رقم 1.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجمباز، أن هناك بعض المعوقات التي تواجه الاتحاد، يجب الانتهاء منها لحسم قرار استضافة كأس العالم علي رأسها موافقة وزارة الرياضة علي استيراد عدد من الأجهزة اللازمة حتي تستطيع مصر تنظيم البطولة.