وزير خارجية العراق يلتقي الرئيس السوري الاثنين المقبل

يعتزم وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، زيارة دمشق الأسبوع المقبل تلبية لدعوة رسمية يلتقي خلالها نظيره السوري، وليد المعلم، والرئيس بشار الأسد.

ونقلت وكالة بغداد تايمز العراقية عن مصدر لم يتم تسميته قوله إنه "من المقرر أن يعقد الجعفري والمعلم اجتماعا مشتركاً صباح الاثنين المقبل في دمشق".

من جهة اخرى ،أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، أن الجعفري سيقوم بزيارة قريبة إلى سورية.

غير أنه قال،في تصريح صحفي، إن "موعد الزيارة سيتم تحديده مطلع الأسبوع المقبل".

كان الوزير المعلم قد وجه في الأول من الشهر الجاري، دعوة رسمية للجعفري لزيارة دمشق.

وجاءت الدعوة أثناء حديث هاتفي بين الطرفين، وأشار بيان للخارجية العراقية إلى أنّه تطرق إلى "أهمية بذل المزيد من الجهود، والتنسيق الأمني لمواجهة الإرهاب، وبحث أبرز القضايا التي تهم بغداد ودمشق".

وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري إلى دمشق، في مارس عام2015، حيث بحث مع المسؤولين السوريين ملف الإرهاب وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي حينها أكد الجعفري أن “سورية والعراق يحاربان داعش الإرهابي بالوكالة عن كل العالم”.

وتتزامن الزيارة مع استعادة الجيش السوري لأغلب الأراضي المحتلة في البلاد التي كانت خاضعة لسيطرة العصابات الارهابية وصولاً للحدود مع العراق، الذي كان قد اعلن في نهاية العام الماضي القضاء على داعش عسكريا.