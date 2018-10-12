لوكاكو يقود بلجيكا لفوز ثمين على سويسرا في دوري أمم أوروبا

قطع المنتخب البلجيكي لكرة القدم خطوة جيدة على طريق التأهل للدور قبل النهائي في منافسات القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا بفوزه الثمين 2 / 1 على نظيره السويسري اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لهذا القسم.

وانفرد المنتخب البلجيكي بصدارة المجموعة رافعا رصيده إلى ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام سويسرا فيما يحتل المنتخب الأيسلندي المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بعد مباراتين لكل فريق في هذه المجموعة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل المهاجم الخطير روميلو لوكاكو هدف التقدم في الدقيقة 58 وأحرز ماريو جافرانوفيتش هدف التعادل لسويسرا في الدقيقة 76 قبل أن يتوج لوكاكو جهود زملائه بهدف الفوز في الدقيقة 85 .