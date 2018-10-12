قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المجلس اتخذ 3 قرارات هامة في اجتماعه الخميس، ستساهم في تحسين مسار تقنين الكنائس، موضحًا أن رئيس الوزراء، سيكتب بشخصه لرؤساء الطوائف المسيحية لحثهم على الاهتمام اللازم بإجراءات الحماية المدنية.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن لجنة تقنين أوضاع الكنائس ارتأت تقنين أوضاع 220 كنيسة في وقت سابق ثم 120 كنيسة أخرى، وحثهم على الإيفاء باشتراطات الحماية المدنية، إلا أن معظم هذه الكنائس لم تلتزم بهذه الاشتراطات الهامة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على الإسراع في إجراءات التقنين، بالإضافة إلى حرصها على الأرواح والممتلكات.



وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سيخاطب وزارة الداخلية لتوجيه هيئة الحماية المدنية لتيسير إجراءات إيفاء الكناس باشتراطات الحماية المدنية، مضيفًا أنه تقرر تشكيل لجنة فنية بالمحافظات لمتابعة إيفاء الكنائس بالاشتراطات والوفاء بحق الدولة لمن بنيت على أرض تابعة للدولة.



وذكر أن هذه اللجنة ستضم ممثلين عن الطوائف المسيحية المختلفة وممثلين عن الحماية المدنية ومن يرى المحافظين انضمامهم، على أن ترفع تقريرًا شهريًا للجنة تقنين الكنائس.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس لجنة تقنين أوضاع الكنائس، الخميس، وأعلن مجلس الوزراء تقنين 120 كنيسة ومبنى غير مرخص بعد استيفاء اشتراطات الحماية المدنية وحق الدولة بالنسبة للكنائس والمباني المقامة على أراض الدولة، ليبلغ عدد الكنائس المقننة 340 كنيسة ومبنى.



