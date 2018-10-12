المدعي العام التركي يطلب رفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي المحتجز

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، أن المدعي العام التركي طالب برفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي المحتجز لدى تركيا.

ويُذكر أن مصادر تركية أفادت أن هناك 4 شهود في القضية، تراجعوا عن شهادتهم السابقة، اليوم الجمعة في جلسة جديدة لمحاكمة القس الأمريكي أندور برانسون.

وتعد قضية القس الأمريكي من أكثر القضايا المثيرة للخلاف في النزاع الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، حيث اتهمته السلطات التركية بمساعدة جماعة في أنقرة تدبر محاولة انقلاب عسكري في عام 2016، ووضعته تحت الإقامة الجبرية منذ يوليو الماضي.