فيدرر وديوكوفيتش يعبران للدور قبل النهائي ببطولة شنجهاي للتنس

صعد السويسري روجر فيدرير ، حامل اللقب، للدور قبل النهائي الثاني له على التوالي، بعدما تغلب على الياباني كي نيشيكوري 6 / 4 و7 / 6 (7 / 4) اليوم الجمعة في دور الثمانية ببطولة شنجهاي لتنس الأساتذة.

ويهدف فيدرير صاحب الـ37 عامًا للفوز بلقبه رقم 99.

وسيلتقي فيدرير في الدور قبل النهائي مع بورنا كوريتش، الذي تغلب على الأسترالي ماثيو إبدين 7 / 5 و6 / 4 في وقت سابق من مباريات دور الثمانية.

وستكون المباراة التي تجمع فيدرير بكوريتش بمثابة تكرار لنهائي بطولة هاله، والتي شهدت فوز كوريتش على فيدرر .

في الوقت نفسه، واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملته نحو التتويج بلقب بطولة شنجهاي للمرة الرابعة في مسيرته، حيث تأهل إلى الدور قبل النهائي إثر تغلبه على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 7 / 6 (7 / 1) و6 / 3.

وشهدت المجموعة الأولى للمباراة منافسة شرسة بين اللاعبين ولم ينجح أحدهما في كسر إرسال منافسه ، ثم نجح ديوكوفيتش صاحب الـ31 عامًا في فرض هيمنته على المجموعة الثانية منذ بدايتها ليحسم المباراة وبطاقة التأهل خلال ساعة واحدة و43 دقيقة.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي غدا السبت ، الألماني ألكسندر زفيريف الذي صعد إثر تغلبه على البريطاني كايل إدموند 6 / 4 و6 / 4 في وقت سابق اليوم.

وتأهل زفيريف بذلك إلى المربع الذهبي ببطولات الأساتذة للمرة الخامسة هذا الموسم.

وتوج زفيريف بلقب بطولة مدريد في مايو بعد أن وصل لنهائي بطولة ميامي المفتوحة، والدور قبل النهائي ببطولة مونت كارلو.

كذلك وصل زفيريف إلى نهائي بطولة روما لكنه خسر حينها أمام النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم ، قبل انطلاق منافسات فرنسا المفتوحة (رولان جاروس).

واحتاج زفيريف صاحب الـ21 عامًا المصنف الخامس على العالم والرابع للبطولة إلى 70 دقيقة لحسم المباراة أمام منافسه البريطاني المصنف 14 على العالم و11 للبطولة.