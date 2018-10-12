عاهل المغرب يدافع عن الخدمة العسكرية أمام البرلمان

قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه مساء اليوم الجمعة، أمام البرلمان المغربي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية إن الخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن.

وشدد العاهل المغربي على أن جميع المغاربة، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم التعليمية، مؤكدًا على أنها تمكن من الحصول على تدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين، الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام.

جاء هذا بينما تسود أراء عبر شبكات التواصل الاجتماعي تشكك في مدى إمكانية تطبيق التجنيد الإجباري على كافة المغاربة.

وكانت مجموعة من الشباب المغاربة قد ما أطلقوا حملة تحت عنوان «التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية»، مطالبين البرلمان بالتصويت ضد مشروع قانون الخدمة العسكرية.

وكان المغرب قد تخلى، في عام 2006، عن الخدمة العسكرية الإجبارية، التي أقرها منذ 1966، قبل أن يعلن العودة إليها من جديد في 20 أغسطس عام 2018، خلال مجلس وزاري ترأسه الملك.

ووفقًا للمادة 15 من مشروع القانون الجديد فإن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين حوالي 200 و500 يورو.