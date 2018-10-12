الوطنية للإعلام: حصر شامل بحقوقنا الفنية حفاظًا على الملكية الفكرية

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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أنها تقوم بحصر شامل لحقوقها الفنية لدي الجهات الخارجية ولن يتم التهاون مع ممتلكات الهيئة وحقوقها في ملكيتها الفكرية أو التجارية.

وجاء في نص البيان، المنشور مساء اليوم الجمعة:-

وتؤكد الوطنية للإعلام أن أيه وسيلة إعلامية تنتهك حقوقها الفنية أو ملكيتها الفكرية أو تنتحل صفه التبعية لها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

وتشير الوطنية للإعلام بأنه تم من خلال الأجهزة الأمنية المختصة القبض على اشخاص تنتحل صفة التبعية للوطنية للاعلام تحت مسمى راديو مصر ، كما تم ضبط ومصادرة أجهزة البث المستخدمه واتخاذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء الاشخاص.