حصل دانييل ستوريدج، لاعب نادي ليفربول على جائزة أفضل هدف في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بهدفه في مرمى تشيلسي.

وكان ستوريدج قد أحرز هدف التعادل في شباك تشيلسي بالدقيقة 88 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز هدف ستوريدج في شباك تشيلسي معلقًا عليه :"هدف ستوريدج يفوز بجائزة الأفضل في شهر سبتمبر".

Sensational Studge 💥@LFC's @DanielSturridge wins the @Carling #PL Goal of the Month award for September with this piece of genius...#PLAwards pic.twitter.com/GD3K4sYi1V