«الطاقة المتجددة»: لدينا نقلة نوعية في حجم الاستثمارات خلال السنوات الماضية

قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن مصر لديها موارد كبيرة للغاية في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا أن مصر كذلك لديها نقلة نوعية في حجم الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، في هذا الشأن.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن حجم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة في مصر خلال الأربعة سنوات الماضية، يتخطى بدون مبالغة ما تم إنجازه خلال الـ25 سنة الماضية.



وأوضح أنه تم عمل مجموعة من الدراسات المتميزة، للكشف عن مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، مستطردًا: «بلورنا هذا الجهد في حدث عالمي، يضع كافة الدراسات التي تم إجراؤها، لتكون محل دراسة من قبل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة».



وذكر أنه تم التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، للتعاون في هذا الإطار، متابعًا: «ميلاد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تم في شرم الشيخ عام 2009، وبحضور أكثر من 180 دولة، لانتخاب المقر الرسمي للوكالة».



وأردف: «ميلاد الوكالة كان في مصر، وعملها في المنطقة من خلال مصر، التي تعد أحد الدول المؤسسة، وقد تم الاتفاق على عقد مؤتمر، يضع خارطة طريق لمستقبل الطاقة المتجددة»، مستطردًا أنه تم تجميع عدد من الدراسات حول مدى جاهزية مصر لمشروعات الطاقة المتجددة.



