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المشدد 3 سنوات وغرامة 20 ألف لمتهم بسرقة هاتف محمول بالإكراه

مصطفى المنشاوي:
نشر فى : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 2:59 م | آخر تحديث : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 2:59 م

قضت الدائرة 5 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد العليم الجندي، بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم "سيد أ" وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بالشروع في سرقة هاتف محمول بالإكراه في منطقة النزهة، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة للمتهم، تهمة سرقة تليفون محمول، بأن استوقف المجني عليه بالطريق العام مشهرا في وجهه سلاحا أبيض "خنجر"، مما بث الرعب فى نفسه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة النزهة بلاغا يفيد، بمحاولة عاطل سرقة هاتف محمول خاص بطفلة، بأن استوقفها حال سيرها في الطريق العام وتهديده بسلاح أبيض "خنجر" وطلب إخراج الهاتف، وباستغاثة الطفلة بالمارة تمكن الأهالي من الإمساك به وتسليمه للشرطة.


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