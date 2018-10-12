يحتفل العالم في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر كل عام باليوم العالمي للبيض، والذي تخلده سنويًا المنظمة العالمية للبيض، ويعد البيض "الفاسد" أحد وسائل الاعتراض التي انتشرت في الفترة الأخيرة، بين شعوب دول العالم كافة، وطال الاعتراض عن طريق الرشق بالبيض، مسئولين وشخصيات عامة أو رياضيين.

وترصد الشروق أبرز الشخصيات التي رُشقت بالبيض..

الرئيس الفرنسي ماكرون:

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إبان فترة الانتخابات الفرنسية الرئاسية، في مارس من العام الماضي، للضرب بالبيض في هجوم مفاجئ، خلال مشاركته في أعمال معرض خاص بالزراعة في العاصمة الفرنسية باريس.

وفد المعارضة السورية:

عام 2011 وأثناء دخول وفد من المعارضة السورية إلى الجامعة العربية في القاهرة، لإجراء محادثات مع نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اعتصم نحو مئة سوري وقاموا بإلقاء البيض على الوفد.

وزير الخارجية الكندي في رام الله:

عام 2015، قام متظاهرون فلسطينين، بإلقاء البيض على سيارة وزير الخارجية الكندي جون بيرد، عقب انتهاء اجتماعه مع وزير الخارجية رياض المالكي، في رام الله.

المتحدث باسم قوات التحالف العربي:

تعرض اللواء السعودي أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية، عام 2017، لهجوم بالبيض الفاسد في العاصمة البريطانية لندن، من قبل شاب يزعم أنه إيراني.

وكان العسيري وقتها في منصب المتحدث باسم قوات التحالف العربي، وجاء هجوم الشاب عليه اعتراضًا على استمرار حرب اليمن.

منتخب البرازيل:

ألقت الجماهير البرازيلية، البيض على حافلة المنتخب عقب عودته من روسيا، عقب خروجه من دور الثمانية عقب الهزيمة أمام بلجيكا بهدفين مقابل هدف، وعبرت جماهير السامبا عن غضبها وعدم رضاها عن خروجهم من البطولة وعدم تحقيق آمالهم بالتتويج بالكأس.

منتخب كوريا الجنوبية:

ألقى مشجعي كوريا الجنوبية البيض على لاعبي المنتخب، عقب خروجهم من منافسات كأس العالم في روسيا 2018، بعد خسرتها في أول مباراتين في دور المجموعات أمام السويد والمكسيك، والفوز على ألمانيا وتوديع البطولة من دور المجموعات.

سايمون كاول:

قامت سيدة مجهولة، في برنامج المواهب "britain’s got talent"، بإلقاء البيض على سايمون كاول أحد أعضاء لجنة التحكيم.