فوز بدور القاسمي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين

أعلن الاتحاد الدولي للناشرين فوز الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بمنصب نائب الرئيس للاتحاد الدولي للناشرين خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.



وتعُد الشيخة بدور القاسمي أول امرأة عربية تفوز بهذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد في العام 1896، وثاني امرأة على مستوى العالم بعد آنا ماريا كابانيلاس التي تولت منصب نائب الرئيس في عام 2004 وتولت رئاسة الاتحاد في عام 2006.



ومن جانبه، هنأ المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مؤسسة دار الشروق، بدور القاسمي قائلًا «تهنئة قلبية بخطوة مرموقة على الطريق، جهدك كان كبيرًا، وصبرك على تحديات ومصاعب وعقبات البدايات كان حكيمًا، وإسهاماتك كانت جادة وذكية وراقية وبناءة وبليغة، انتظر منك وأتوقع لكِ المزيد والكثير، مع أرق تمنياتنا وصادق دعواتنا».



وللشيخة بدور القاسمي العديد من الإنجازات البارزة في خدمة قطاع النشر، فهي المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة "كلمات"، أول دار نشر إماراتية متخصصة حصريًا بنشر كتب الأطفال في اللغة العربية، والمؤسس والرئيس لـ"جمعية الناشرين الإماراتيين".



كما أسست المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الفرع الوطني لـ"المجلس الدولي لكتب اليافعين"، إضافة إلى أنها أول امرأة عربية يتم انتخابها لعضوية "اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين"، في العام 2014.



ومنذ تأسيس الاتحاد، كان الهدف منه هو ضمان احترام كافة البلدان لحقوق النشر وتنفيذ معاهدة حقوق النشر الدولية التي تطورت لتصبح "اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية".



ويشجع الاتحاد على حرية النشر والدفاع عنها، باعتبارها جانباً أساسياً من حقوق الإنسان في حرية التعبير.



كما يشارك الاتحاد في النشاطات الدولية لمحو الأمية والتشجيع على القراءة والتبادل الثقافي بين الشعوب. وما يزال تعزيز حقوق النشر والدفاع عنها أحد الأهداف الرئيسة للاتحاد الدولي للناشرين.