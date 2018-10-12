فان باستن يتنحى من منصبه في الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أن الهولندي ماركو فان باستن سيتنحى من منصبه كمدير تطوير في الفيفا بنهاية الشهر الجاري.

وانضم فان باستن صاحب الـ53 عامًا للفيفا في 2016 مع ملخص برئاسة "جميع المجالات التقنية بداية من الابتكار التكنولوجي لكرة القدم وحتى التحكيم".

تم تجاهل بعض أفكاره مثل الغاء العمل بنظام التسلل واحلال ركلات التماس بدلا من رميات التماس.

ولكنه، كان من بين المشاركين في تقديم تقنية حكم الفيديو المساعد والتي استخدمت في كأس العالم الذي أقيم هذا العام وسيتم العمل بها قريبا في دوري أبطال أوروبا.

وأشار المهاجم السابق إلى أن سبب رحيله يرجع إلى رغبته في قضاء بعض الوقت مع أسرته في أمستردام.

ولم يذكر الاتحاد الدولي ما إذا كان سيتم تعيين شخصا آخر في منصبه من عدمه.