• انخفاض معدل البطالة من 14% إلى 9% «إنجاز حقيقي»

• مناشدات برلمانية داخلية لعودة البث المباشر للجلسات



قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الحالي سيشهد مناقشة العديد من مشروعات القوانين، بما يخدم المواطن والدولة التي بدأ يكون لها كينونة واضحة تجاه التنمية، وتنقية القوانين القديمة، والقضاء على العشوائيات ومعالجة مخالفات المباني.



وأشار رئيس «إسكان النواب»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الخميس، إلى نجاح الحكومة الفترة الماضية في خفض معدل البطالة من 14% إلى 9%، واصفًا ذلك بأنه إنجاز حقيقي.



وتابع: «المصريون جميعًا يحاربون، فالجنود يحاربون على الجبهة ويحاولون حماية البلاد من الإرهاب، ونحن أيضًا كمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية نخوض حربًا لصالح التنمية»، مضيفًا أن انتقاد الحكومة ليس دور البرلمان بل الرقابة عليها.



وأوضح: «دورنا هو أن نراقب الحكومة وأدائها، لو هناك خطأ نشير إليه، ونتبع نهجًا صريحًا للغاية معها تحت القبة، حتى إنه في بعض الأحيان تحدث بعض التجاوزات في أثناء لقاءات الحكومة مع النواب، لكن كل ذلك لا يصل للشعب».



وواصل: «مصلحة الوطن تلزم النائب البرلماني أن يواجه المسؤول بالتقصير الموجود، وينقل له معاناة المواطنين في مختلف المجالات، والتي يكون أكثر دراية بها لأنه يحتلك بالمواطن أكثر من المسؤولين»، مشيرًا إلى انتقاد البرلمان للأداء الحكومي الفترة الماضية أكثر من مدحها.



وذكر أن هناك مناشدة داخلية لبث جلسات مجلس النواب مباشر خلال دور الانعقاد الرابع، موضحًا: «هناك مناشدات ومطالبات حالية بذلك، وفي الغالب سيتنجح الأمر».



وافتتح مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، دور الانعقاد الرابع، في الثاني من أكتوبر الجاري.



