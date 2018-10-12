السعودية ترحب بتجاوب تركيا مع طلب تشكيل فريق مشترك لكشف مصير «خاشقجي»

رحبت السعودية، مساء اليوم الجمعة، بإعلان تركيا عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك، يجمع المختصين في البلدين للكشف عن ملابسات اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

جاء ذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» نقلًا عن مصدر سعودي مسؤول، لم تذكر اسمه، والذي ثمّن هذه الخطوة الإيجابية، والتي تعكس حرص المملكة على أمن وسلامة مواطنيها، في أي مكان، معربًا عن ثقته التامة بقدرة فريق العمل المشترك، وتعاون عناصره، على القيام بالمهام المناطة به على أكمل وجه.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل فريق تحقيق سعودي إلى تركيا في إطار الاتفاق على إجراء تحقيق مشترك بشأن اختفاء خاشقجي، ومن المتوقع أن يلتقي الفريق السعودي بالسلطات التركية مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت الرئاسة التركية أعلنت أمس الخميس، أن فريقًا تركيًا-سعوديًا سيقوم بالتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، بناء على طلب الرياض.

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر تركية مطلعة، أن مدعي عام إسطنبول سيواصل تحقيقاته في القضية.

تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي مختفٍ منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول الأسبوع الماضي لاستخراج بعض الأوراق، وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج من القنصلية، وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته.