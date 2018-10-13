بريطانيا تعتزم تخصيص احتياطي مالي تحسبًا لتداعيات «بريكست»

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن بلاده تعد لتخصيص "احتياطي مالي" لدعم الاقتصاد في حال حدوث اضطراب عند خروج البلاد رسميًا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

أضاف هاموند، في تصريحات من بالي حيث يشارك وزراء مالية في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - "نحن في مرحلة غموض بسبب مفاوضات بريكست".

وأضاف "سنبقى احتياطيًا ماليًا مناسبًا للتدخل في حال احتجنا لدعم الطلب في الاقتصاد البريطاني".

ولم يعط هاموند تفاصيل عن حجم الاحتياطي الذي يخطط لوضعه، لكنه قال إنه قد يستخدم "لدعم الإنفاق أو خفض الضرائب أو لخدمة الدين بطريقة أسرع".

ووصلت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول بريكست إلى أزمة مجددًا، مع تنامي الاعتراض الحكومي في لندن قبل قمة حاسمة في بروكسل الأسبوع المقبل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزراء يهددون بالاستقالة احتجاجًا على التنازلات التي تنوي تيريزا ماي تقديمها للتكتل.

لكن هاموند شدد على أن المفاوضات تحرز تقدمًا، وقال للصحافيين اليوم : "لقد كان هناك بالتأكيد تغيير في الأيام العشرة الأخيرة"، مضيفًا "هناك التزام واضح بمحاولة إيجاد سبيل للتقدم".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس العام المقبل.