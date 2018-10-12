استقالة كاردينال أمريكي متهم بالتستر على انتهاكات جنسية لقساوسة

أعلن الفاتيكان اليوم الجمعة أن الكاردينال الأمريكي دونالد ويرل، المتهم بالتستر على جرائم استغلال جنسي ارتكبها قساوسة، استقال من منصب رئيس أساقفة واشنطن.

وجاء في بيان أن بابا الفاتيكان فرانسيس وافق على طلب الكاردينال بالتنحي عن منصبه.

وكانت دعوات وجهت إلى ويرل للاستقالة من منصبه بعد نشر تقرير هيئة المحلفين الكبرى في بنسلفانيا في أغسطس الماضي عن الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها 301 من القساوسة على مدار سبعين عاما.

ويذكر أن ويرل هو ثاني كاردينال أمريكي يستقيل من منصبه على خلفية فضيحة تستر على انتهاكات جنسية لقساوسة، بعد الكاردينال برنارد لو الذي استقال عام 2002 في أعقاب الفضيحة التي أطلق عليه اسم "سبوت لايت" في مدينة بوسطن الأمريكية.