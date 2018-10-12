اعتمر مغني الراب الأمريكي كاني ويست ، قبعة موقع عليها عبارة "لنجعل أمريكا عظمى مرة أخرى" أثناء جلوسه في مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمكتب البيضاوي اليوم الخميس ، حيث قارن بين القائد الأعلى للبلاد وسوبرمان.

ولكن ويست، قال إن أسباب وجوده بالبيت الأبيض تتعلق بالمشاكل الاجتماعية مثل العنف المسلح وإصلاح السجون.

وحضر ويست ، وهو أحد الفنانين البارزين القلائل الذين أظهروا دعمهم لترامب علنا ، إلى البيت الأبيض لتناول الغداء مع الرئيس ولقاء كبير مستشاريه جاريد كوشنر .

ولكن قبل اجتماعهم الخاص ، استحوذ ويست على اهتمام الصحفيين وترامب خلال جلسة استمرت نحو عشر دقائق تناولت كل شيء من العنصرية إلى إعجابه المعلن بترامب.

وقال ويست مشيرا الى قبعة البيسبول الحمراء المكتوب عليها بالحروف البيضاء:" هناك شيئ يعتريني عندما أعتمر هذه القبعة .. إنها تجعلني أشعر بأنني مثل سوبرمان. هذا هو بطلي المفضل."

وتعرض ويست للنقد من قبل الجماهير في وقت سابق هذا العام بسبب سلسلة من التغريدات التي نشر فيها صورة القبعة ووصفه ترامب بأخيه.

والتقت كيم كارداشيان ، زوجة ويست مع ترامب في يونيو الماضي للضغط من اجل الافراج عن أليس ماري جونسون، وهي جدة تبلغ 63 عاما، قضت بالفعل أكثر من 20 عاماً في السجن بعد صدور حكم ضدها بالسجن المؤبد، بدون الحق في الإفراج المشروط على خلفية جريمتها الأولى المتعلقة بالمخدرات.