ضبط 55 طن أرز شعير قبل بيعهما بالسوق السوداء بالبحيرة

تمكنت مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط تجار يقيمون بالإتجار في إلارز الشعير لتحقيق أرباح غير مشروعه.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي، مدير مباحث التموين، يفيد ضبط كلاً من (منيب.م.ع - 52 سنة)، صاحب مخزن حبوب كائن بمدينة حوش عيسى؛ وبحوزته كمية (35) طن أرز شعير، و(أحمد.ص.ك - 51 سنة) تاجر حبوب وصاحب مخزن حبوب كائن بقرية حرارة / مركز حوش عيسى؛ وبحوزته كمية (15) طن أرز شعير، و(جابر.ع.م - 40 سنة) صاحب مخزن حبوب كائن بقرية سكنيده مركز دمنهور، وبحوزته كمية (5) طن أرز شعير.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة، لتتولى التحقيق.