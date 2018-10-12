زينة تنعي وفاة الفنانة «غنوة» أخت المطربة أنغام

نعت الفنانة زينة من خلال حسابها على موقع تويتر، الفنانة "غنوة" التي توفت اليوم إثر حادث سير أليم، وقد علقت قائلة: البقاء والدوام لله أنا معرفهاش غير من Facebook بس زعلانة أوي عليها".

واختتمت كلامها قائلة: أستغفر الله العظيم صغيرة أوي وابنها صغير سامحني يارب، الله يرحمها ويتولي ابنها

يذكر أن "غنوة" هي أخت الفنانة أنغام، وقد بدأت مشوارها الفني بتقديم العديد من الأغاني، ثم دخلت إلى مجال التمثيل حينما قابلت المنتج "ريمون مقار"، عندما كانت تريد أن تعمل مساعد مخرج في مسلسل الأب الروحي قبل تصويره، لكنه أقترح عليها التمثيل بدلاً من الإخراج، وقد شاركت بالفعل وقدمت شخصية "شمس" في الجزء الثاني من المسلسل.