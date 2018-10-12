الجمعة 12 أكتوبر 2018 11:20 م القاهرة القاهرة 23.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟
النتـائـج تصويت

زينة تنعي وفاة الفنانة «غنوة» أخت المطربة أنغام

سامي ميشيل
نشر فى : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 10:47 م | آخر تحديث : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 10:47 م

نعت الفنانة زينة من خلال حسابها على موقع تويتر، الفنانة "غنوة" التي توفت اليوم إثر حادث سير أليم، وقد علقت قائلة: البقاء والدوام لله أنا معرفهاش غير من Facebook بس زعلانة أوي عليها".

واختتمت كلامها قائلة: أستغفر الله العظيم صغيرة أوي وابنها صغير سامحني يارب، الله يرحمها ويتولي ابنها

يذكر أن "غنوة" هي أخت الفنانة أنغام، وقد بدأت مشوارها الفني بتقديم العديد من الأغاني، ثم دخلت إلى مجال التمثيل حينما قابلت المنتج "ريمون مقار"، عندما كانت تريد أن تعمل مساعد مخرج في مسلسل الأب الروحي قبل تصويره، لكنه أقترح عليها التمثيل بدلاً من الإخراج، وقد شاركت بالفعل وقدمت شخصية "شمس" في الجزء الثاني من المسلسل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك