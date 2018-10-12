رئيس بوندسبنك: الخسائر القوية للبورصة تصحيح للوضع وليست نذر انهيار

أعرب ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، عن اعتقاده بأن الخسائر القوية التي سجلتها أسواق الأسهم في أنحاء مختلفة من العالم هي تصحيح لأوضاع هذه الأسواق، وليست نذر انهيار.

وقال فايدمان على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في جزيرة بالي الاندونيسية اليوم الجمعة إن هذه التراجعات ترتبط بالدرجة الأولى حاليا بحركة أسعار الأسهم في قطاع التكنولوجيا، من ناحية.

وطالب فايدمان بالنظر إلى هذه التراجعات من ناحية أخرى في ظل تطورات الوضع في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار بعض الأسهم بقوة منذ الربيع الماضي، واضاف:"كل ذلك يجعلني أصنف هذه التراجعات على أنها أقرب إلى تصحيح الوضع".

وفي شأن آخر، أكد فايدمان أن الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي يتمثل في الوقت الراهن في حدوث تصعيد جديد محتمل في النزاع التجاري ولاسيما بين الولايات المتحدة والصين.

وكان مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية الأمريكية تراجع مؤخرا إلى أقل من حاجز الـ25 ألف نقطة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية.

ووصلت نسبة الخسارة التي سجلها المؤشر منذ أول أمس الأربعاء إلى أكثر من 5%، كما تراجع أيضا مؤشر داكس القياسي للبورصة الألمانية.

وتأتي أزمة البورصة بسبب الخوف من ارتفاع أسعار الفائدة والنزاع التجاري العالمي.