مقارنات السيسى تستحوذ على اهتمامات الصحف الكويتية

الرئيس: اذا كان الجيش المصرى عملها مرة فهو قادر أن يعملها كل مرة.. والشهيد المنسى دافع عن بلده والإرهابى عشماوى خانها

حظيت الكلمة التى ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، أمس باهتمام كبير من جانب الصحف العربية، وخاصة الصحف الكويتية، والتى أبرزت المقارنات التى عقدها الرئيس بين الشهيد أحمد المنسى، والإرهابى هشام عشماوى، وكذلك المقارنة بين التحدى الذى خاضه الجيش المصرى فى حرب أكتوبر عام 1973، والتحدى الذى يتصدى له الآن فى حربه على الإرهاب.

وقالت جريدة القبس الكويتية فى عددها الصادر اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أن الجيش المصرى نجح بإمكاناته المحدودة، أن ينتصر وتعبر قواته قناة السويس، وتدمر خط بارليف، وتحرر قرابة ٢٠ كيلومترا من أراضى سيناء، مشيدا بالرئيس الراحل أنور السادات الذى خاطر بالجيش المصرى وخاض حربا للاستشهاد. كما أبرزت قوله «إنه إذا كان الجيش المصرى عملها مرة فهو قادر أن يعملها كل مرة».

وأضافت أن الرئيس السيسى قارن بين حرب أكتوبر، والحرب المتصلة التى تخوضها مصر فى الداخل مع الإرهاب المسلح، قائلا «إن العدو الآن داخلنا، ويعيش بيننا، ويفرح لكل خسارة ولكل عملية اغتيال وقتل».

وأبرزت الصحيفة المقارنة بين عشماوى والمنسى، ونقلت عن الرئيس قوله إن «الفارق بين هشام عشماوى الضابط المصرى السابق الذى تحوَّل إلى واحد من أخطر قادة الإرهابيين، والذى أُلقى القبض عليه فى ليبيا مؤخرا، والشهيد أحمد منسى الذى استشهد فى شمال سيناء على يد جماعات إرهابية يحركها العشماوى الذى تخرج فى دفعة المنسى نفسها وكان معه فى نفس الوحدة، لكن أحدهما هاجم بلده وخانها، والآخر دافع عنها واستشهد من أجلها».

وكان الرئيس قال فى هذا الصدد: «الفرق بين هشام عشماوى وأحمد المنسى إن ده إنسان وده إنسان، وده ظابط وده ظابط، والاتنين كانوا مع بعض فى وحدة واحدة، الفرق بينهم إن فى واحد اتلغبط وخان، والتانى استمر على الوعى والفهم الحقيقى وحافظ على مصر، الأول بنصقفله، والتانى عايزينه عشان نحاسبه».

ونقلت صحيفة «الأنباء» عن الرئيس قوله «المعركة لم تنته مع اختلاف الظروف والتفاصيل؛ لأن معركة الأمس كان لها شكل محدد، وكان العدو فيها واضحا ومحددا، والآن المعركة ليست هكذا، فقد اختلفت أدواتها كثيرا، وأصبح العدو بداخلنا، وتغير الثمن الذى ندفعه، لقد دخلنا الآن إلى السنة السادسة فى معركة مكافحة الإرهاب.. وصحيح قد حققنا نجاحا كبيرا وتقدما كبيرا فى هذه المعركة، لكنها لا تزال مستمرة».