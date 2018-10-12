مطرب أرجنتيني يكتب أغنية شعبية لمارادونا للترحيب به في المكسيك

كشف المطرب الأرجنتيني اندريس كالامارو أنه كتب أغنية شعبية مكسيكية لأسطورة كرة القدم في بلاده، دييجو أرماندو مارادونا، وذلك للترحيب به بعد أن تولى الأخير المسؤولية الفنية لنادي دواردوس المكسيكي.

وقال كالامارو في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي: "لقد كتبت له أغنية شعبية مكسيكية، إنها مكونة من بعض القوافي لقد أرسلتها له من خلال أناس أثق بهم عن طريق واتس آب (تطبيق مكالمات هاتفية عبر الانترنت) وذلك للترحيب به في المكسيك".

وتعاقد مارادونا/57 عاما/ في أيلول/سبتمبر الماضي مع نادي دورادوس المكسيكي، وهو أحد أندية دوري الدرجة الثانية هناك.

وأضاف كالامارو قائلا: "أن يقيم مارادونا في المكسيك فهذا أمر لابد أن يكون مثيرا للاهتمام ".

وأعلن كالامارو أمس في العاصمة المكسيكية عن ألبومه الجديد الذي سيطرح في الأسواق في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وردا على سؤال إذا ما كان سيستغل إقامته حاليا في المكسيك لزيارة مارادونا، الذي خصص له أغنية في ألبومه الذي طرحه عام 1999 تحت اسم "الصدق القاسي"، أكد كالامارو أن جدول مواعيده مزدحم للغاية وأنه لن يتمكن من زيارة النجم الأرجنتيني.

وتابع قائلا: "لا أعتقد أنني في هذه الرحلة أمتلك الوقت الكافي للسفر إلى سينالوا (المدينة التي يقيم بها مارادونا)".

واختتم المطرب الأرجنتيني قائلا: "أتمنى أن يبقى مارادونا مع دورادوس وأن يتمكن من الصعود به إلى دوري الدرجة الأولى".

يذكر أن كالامارو قدم أغنية تحت اسم "ستاد ازتيكا" بعد أن توج مارادونا بلقب بطولة كأس العالم 1986 مع الأرجنتين على هذا الملعب.