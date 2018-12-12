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كندا تطلق سراح المديرة المالية لـ«هواوي» بكفالة

مونتريال - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 1:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 1:35 ص

أطلقت السلطات الكندية سراح المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية العملاقة لمعدات الاتصالات، بكفالة بعد جلسة استماع استغرقت ثلاثة أيام في محكمة كندية بمدينة فانكوفر.


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