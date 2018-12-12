هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف عمل مؤسسات الحكومة الاتحادية بسبب تمويل الجدار الحدودي، خلال لقاء درامي مع زعماء الحزب الديمقراطي بالبيت الأبيض .

وقال ترامب إنه إذا حصل على 5 مليارات دولار لتمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك ، فإنه يمكنه القيام ببناء "جزء كبير من الجدار" ، لكنه أضاف أنه "سيفخر بإغلاق مؤسسات الحكومة من أجل أمن الحدود".

وأضاف ترامب "لا أريد أن أرى مؤسسات الحكومة تتوقف عن العمل. سنرى ما سيحدث خلال الفترة القصيرة القادمة.. أمن الحدود مهم للغاية."

وأشار ترامب أيضا إلى الجدار الذي شيدته إسرائيل كنموذج يحتذى به .

وجاءت تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي حضره الصحفيون على هامش اجتماعه مع تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ، ونانسي بيلوسي ، زعيمة الحزب في مجلس النواب في البيت الأبيض.

ويقاتل ترامب وزعماء الديمقراطيين بضراوة من أجل تمرير مشروع قانون لمنع إغلاق مؤسسات الحكومة، بعد أن أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل الذي يقدم التمويل بحلول21 ديسمبر.

وأصر كل من شومر وبيلوسي على معارضتهما للحصول على مزيد من التمويل للجدار مع رغبتهما في استمرار عمل المؤسسات الحكومية أثناء جدالهما مع ترامب أمام الكاميرا.