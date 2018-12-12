مستشار الرئيس اليمني: الحوثيون هم من يعرقلون فتح مطار صنعاء

أكد مستشار رئيس الجمهورية اليمني وعضو وفد حكومة الشرعية في مشاورات السويد، ياسين مكاوي أن الحوثيين هم من يعرقلون فتح مطار صنعاء.

وأضاف مكاوي - في تصريح خاص لقناة "الحرة" اليوم الأربعاء - أن أول خطوة يجب القيام بها بعد تبادل قوائم الأسرى بين طرفي النزاع هو وضع الضمانات الحقيقية للإفراج عنهم وعدم عودتهم مرة أخرى إلى سجون الحوثي التي أصبحت صنعاء جزءا منها، بل باتت سجنا كبيرا.

وطالب المجتمع الدولي بدعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية.

يذكر أن وفدا التفاوض في مشاورات السلام اليمنية سلما مكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث قوائم بأسماء الأسرى والمعتقلين الذين سيفرج عنهم.