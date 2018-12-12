أوسيتيا الجنوبية تدعو مراقبين سوريين لمراقبة انتخاباتها البرلمانية

أعلنت أوسيتيا الجنوبية أنها ستدعو برلمانيين من سوريا لمراقبة انتخاباتها البرلمانية في عام 2019.

وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الأوسيتي الجنوبي - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "سنوجه دعوة حتى يتمكن زملاؤنا السوريين من مراقبة الانتخابات البرلمانية في أوسيتيا الجنوبية العام القادم".

وأضاف: "إن أوسيتيا الجنوبية ستوقع اتفاقا للتعاون البرلماني مع سوريا"، مشيرا إلى أنه تمت دعوة البرلمانيين السوريين لزيارة أوسيتيا الجنوبية.

وكانت وزارة الخارجية السورية أعلنت في مايو الماضي اعتراف دمشق بسيادة جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وإبرام اتفاقية لإقامة علاقات ثنائية مع هاتين الدولتين، لتكون سوريا بذلك أول دولة عربية تعترف باستقلالهما عن جورجيا، وكانت روسيا قد اعترفت في 2008 باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وذلك بعد اندلاع الحرب بين جورجيا وروسيا في 8 أغسطس 2008.