نتنياهو يطالب بدور أممي أوسع فى لبنان بشأن «حزب الله»

أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الأربعاء، أن على قوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل) التي تقودها روما في جنوب لبنان بذل مزيد من الجهود لكبح جماح حزب الله.

وتأتي تصريحات نتانياهو التي أدلى بها في مكتبه بالقدس بعد يوم من زيارة الوزير الإيطالي اليميني المتشدد حدود إسرائيل الشمالية حيث اطلع على نفق من ثلاثة كشف عنها الجيش الإسرائيلي.

وتشير إسرائيل إلى أن عناصر حزب الله حفروا أنفاقا تمكنهم من التسلل إلى شمال إسرائيل في أي مواجهة تندلع مستقبلا.

وقال نتانياهو الذي اعتبر أن سالفيني "صديق عظيم لإسرائيل" إن الأنفاق تشكل "عملا عدوانيا واضحا من قبل حزب الله تجاهنا وتجاه قواعد المجتمع الدولي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال في إشارة إلى الجنرال الإيطالي ستيفانو دل كول "لديكم قائد إيطالي في يونيفيل"، وأضاف "نعتقد أن على يونيفيل القيام بمهمة أقوى وأكثر حزما لكن هذه في النهاية مسؤولية المجتمع الدولي".

وأضاف "عليهم منع حزب الله من ارتكاب أعمال العدوان هذه ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.

وبعد الجولة الحدودية التي أجراها سالفيني الذي وصل إلى إسرائيل الثلاثاء، قال الوزير الإيطالي للصحافيين إن النفق حفره "إرهابيون إسلاميون" واتهم الاتحاد الأوروبي بالتحيّز ضد إسرائيل التي وصفها بـ"الملاذ الآمن للقيم الأوروبية والغربية في المنطقة".

وزار سالفيني الذي يتزعم حزب الرابطة الإيطالي المناهض للهجرة نصب "ياد فاشيم" لضحايا المحرقة النازية في القدس المحتلة. ويتوقع أن يغادر البلاد في وقت لاحق من اليوم.

وكانت إسرائيل قد خاضت حربا في 2006 ضد حزب الله انتهت بهدنة أشرفت عليها الأمم المتحدة. ويعد حزب الله الجماعة الوحيدة في لبنان التي لم تنزع سلاحها بعد الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامى 1975 و1990.