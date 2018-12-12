عسكريون روس وإسرائيليون يلتقون في موسكو

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن لقاء عُقد، اليوم الأربعاء، في موسكو بين مسوؤلين من وزارتي الدفاع الروسية والإسرائيلية.

ووفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" عن الوزارة فإنه جرى خلال المحادثات مناقشة القضايا الأمنية الآنية في منطقة الشرق الأوسط، والوضع في سوريا، وكذلك المسائل المتعلقة بعمل قناة الاتصال المباشرة بين قاعدة حيميميم الجوية الروسية ومركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي، لمنع الحوادث الخطيرة التي تهدد حياة الجنود الروس والإسرائيليين.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن مؤخرا أن وفدا عسكريا سيتوجه إلى موسكو لمناقشة عملية "درع الشمال" التي ينفذها الجيش الإسرائيل لتعقب أنفاق لحزب الله اللبناني.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد بحثا في اتصال هاتفي مؤخرا عملية درع الشمال.

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا وإسرائيل تشهد توترا منذ سبتمبر.