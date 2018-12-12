منظمة التحرير الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية دعوات اغتيال عباس

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حملت منظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن دعوات مستوطنين متطرفين لاغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الليلة الماضية عن المنظمة القول في بيان، على لسان عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، :"ندين بشدة تهديدات المستوطنين المتطرفين الخطيرة والجادة واستخدام لغة الكراهية والتحريض التي تستهدف الرئيس محمود عباس عبر توزيع ملصقات تدعو إلى اغتياله".

واتهمت عشراوي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة "دعمها وحمايتها لميليشيات المستوطنين المسلحين"، وبأنها "تعمل بشكل ممنهج ومدروس على تغذية خطاب الكراهية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني وتدعم جرائم المستوطنين البشعة والوحشية بما فيها الهجوم المنظم على منازل المواطنين وحرقها".

واعتبرت أن "هذه الدعوات الخطيرة تأتي نتيجة الدعم المطلق من قبل الإدارة الأمريكية التي تشن هجوما على القيادة الفلسطينية وتواصل التحريض ضدها وتدعو على لسان مسؤوليها إلى تغييرها".

دعت عشراوي المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن خرقها المتعمد للقانون الدولي ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها.

وبحسب مصادر فلسطينية، فقد قام مستوطنون بوضع ملصقات تحريضية ضد عباس على بعض الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تدعو "لتصفية القتلة".