رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون مع واشنطن

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أهمية تعزيز علاقات التعاون بين بغداد، وواشنطن.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" أمس الثلاثاء، عن بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، إنه تلقى مكالمة هاتفية من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، حيث نقل الأخير تهاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الأمريكية لعبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية، مؤكدًا دعم توجه الحكومة العراقية لحماية جميع مكونات الشعب العراقي وإنهاء معاناة المهجرين والنازحين.

بدوره شدد عبد المهدي، على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين العراق والولايات المتحدة في كافة المجالات، وخاصة الشأن الاقتصادي؛ بما يحقق مصالح العراق ويحفظ استقلاله وسيادته ويعزز فرص التنمية والاستقرار في المنطقة.