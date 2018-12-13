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تركيا تحتجز 50 من أنصار حزب موال للأكراد

اسطنبول - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 11:16 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 11:16 م

احتجزت الشرطة التركية 50 من أنصار ومديري حزب موال للأكراد، اليوم الأربعاء، حسبما أكدت متحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي.

وقالت المتحدثة برمالي ديميردوجين، إنه تم احتجاز هؤلاء الأشخاص خلال مداهمة لمقر الحزب في ديار بكر، وهي ولاية ذات أغلبية كردية في جنوب شرقي تركيا المضطرب.

وكان المحتجزون قد بدأوا إضرابا عن الطعام تضامنا مع المشرعة من حزب الشعوب الديمقراطي ليلى جوفين ، المسجونة في ديار بكر.

ووفقاً لوسائل الإعلام التركية، فإن جوفين بدأت إضراباً عن الطعام منذ الثامن من الشهر الماضي للاحتجاج على العزلة المفروضة على زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبدالله أوجلان.

وتعتبر تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

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