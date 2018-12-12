الادعاء العام الفرنسي: منفذ هجوم ستراسبورج ردد عبارة «الله أكبر»

أعلنت السلطات الفرنسية، أن شهود عيان كانوا متواجدين خلال هجوم إطلاق النار الذي وقع مساء أمس الثلاثاء في مدينة ستراسبورج الفرنسية سمعوا المهاجم وهو يصيح بعبارة "الله أكبر".

وقال المدعي العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب، ريمي ريتز، اليوم الأربعاء في ستراسبورج إن إدارة مكافحة الإرهاب في الادعاء العام الفرنسي تولت التحقيقات في القضية نظرا لمكان الهجوم والطريقة التي تم تنفيذه بها وإفادات شهود العيان.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مطلعة أن الجاني المشتبه به مواطن فرنسي منحدر من أصول شمال أفريقية.

وبحسب بيانات القضاء الألماني، قضى المشتبه به عدة سنوات في السجن بألمانيا، وذلك على خلفية إدانته بالسطو في عدة جرائم.

ووفقا لبيانات الحكومة الفرنسية، أودى هجوم إطلاق النار بحياة ثلاثة أفراد، وأسفر عن إصابة 12 آخرين. وتشتبه السلطات في وجود خلفية إرهابية وراء الهجوم الذي وقع في سوق لأعياد الميلاد (الكريسماس) في ستراسبورج مساء أمس الثلاثاء. ولا يزال الجاني هاربا.