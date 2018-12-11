الشرطة الفرنسية تخلي وسط مدينة ستراسبورج عقب إطلاق النار

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أعلنت الشرطة الفرنسية أنها تقوم بإخلاء وسط مدينة ستراسبورج التي شهدت حادث إطلاق نار مميت ليل أمس الثلاثاء.

وكتبت الشرطة عبر تويتر تقول إن الأشخاص الذين علقوا في المنطقة يمكنهم مغادرتها من ناحية الشمال فقط وأن يحافظوا على الهدوء ويتبعوا تعليمات قوات الأمن.

وحذرت الشرطة من الاتجاه جنوبا وتفادي منطقة نيودورف جنوبي البلاد التي ما زالت مغلقة وتبدو أنها الموقع الرئيسي لعملية البحث عن مطلق النار.

وقتل أربعة أشخاص في إطلاق النار الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، في مدينة ستراسبورج الفرنسية ، فضلا عن إصابة آخرين.