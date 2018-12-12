الكويت وروسيا توقعان بالأحرف الأولى 3 اتفاقيات في مجال التعاون القضائي والقانوني

وقعت الكويت وروسيا بالأحرف الأولى اليوم الأربعاء، ثلاث اتفاقيات في مجال التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وقال وكيل وزارة العدل الكويتية المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الاتفاقيات الثلاث شملت اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية، واتفاقية لتسليم المجرمين، واتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وأوضح أن الجانبين أجريا على مدار ثلاثة أيام مفاوضات مع نائب وزير العدل الروسي ميخائيل جالبرين، تم التفاهم خلالها على نصوص الاتفاقيات الثلاث، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، تمهيدا لاتخاذ ترتيبات التوقيع النهائي، بمعرفة وزيري العدل في كلا البلدين.

وأشار إلى أن الجانبين أكدا خلال المباحثات، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وأهمية الخطوات التي تجمع المختصين من كلا الجانبين، للمضي قدما على طريق إرساء أطر التعاون القضائي والقانوني بينهما.