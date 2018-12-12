فرنسا تطلق موقعا إلكترونيا باللغة العربية للترويج السياحي

أعلنت الوكالة الوطنية الفرنسية لتطوير السياحة "أتوفرانس"، اليوم الأربعاء، عن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد France.fr، وهو موقع رسمي باللغة العربية يختص بكل المعلومات عن فرنسا كوجهة للسفر.

وذكرت الوكالة أنه في إطار السعي لتحقيق الهدف المنشود الخاص بجذب 100 مليون سائح لفرنسا بحلول عام 2020، تم تطوير نسخة باللغة العربية من هذا الموقع الإلكتروني لجذب اهتمام المنطقة وزيادة تردد مواطنيها على فرنسا.

وأضافت أن الموقع France.fr يراعي التوافق الكلي مع المسافرين الشرق أوسطيين، وكشفت الوكالة أنه تم توفير منصات باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي لإلهام المتابعين وتشجيعهم على مشاركة تجاربهم.

ويتميز الموقع الإلكتروني الجديد بكونه سهل الاستخدام ومتطور للتوافق مع الأجهزة المحمولة حيث يتضمن محتوى وبيانات عن السياحة في فرنسا وعن الفنادق والمطاعم والأنشطة التي يمكن القيام بها فضلاً عن معلومات عن الجانب الثقافي والتراث والفعاليات والمتاحف.

وأوضح كريم مكاشيرا المدير الإقليمي لوكالة أتوفرانس في الشرق الأوسط أن الابتكار الرقمي يعد محور مبادراتنا التسويقية "وقد قمنا بالتركيز بشكل خاص على تصميم المحتوى وانتقاء المعلومات وتوزيع المحتوى الخاص بفرنسا بعدة لغات لضمان التواصل الحقيقي مع جميع الأشخاص على مستوى العالم".

وأضاف أن الموقع يهدف إلى تعزيز صورة فرنسا كمقصد سياحي وتحسين ترتيبها كمقصد سياحي رئيسي للمسافرين العرب.

وأعرب ميكاشيرا عن سعادته لتقديم نطاق بلغة محلية لجميع المسافرين الناطقين باللغة العربية الذين يمكنهم حالياً الاستفادة من منصة محلية وتقدم لهم محتويات ذات معلومات تفصيلية أكثر لمساعدتهم على إعداد رحلة متميزة.