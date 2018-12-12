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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

رام الله- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 12:39 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 12:39 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة جنين شمال الضفة،وثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت شابا من بلدة حزما شرق القدس المحتلة.

من ناحية أخرى، هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، موقف سيارات خاص (كراج) بأحد المنازل بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة؛ بحجة عدم الترخيص.

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريا محكما حول المكان، قبل وخلال عملية هدم (الكراج).


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