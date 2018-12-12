موسكو: الأسد بحث مع وفد روسي رفيع تشكيل اللجنة الدستورية السورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل اليوم وفدًا روسيًا رفيع المستوى وناقش معه مهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأربعاء، بيان للخارجية الروسية ذكر أن "اللقاء شهد مناقشة تطور الأحداث في سوريا، وتركيز الاهتمام على مهمة تشكيل اللجنة الدستورية السورية بأسرع ما يمكن وإطلاق عملها، تنفيذًا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأكدت الخارجية الروسية، أن اللقاء شارك فيه المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشئون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع الروسي.